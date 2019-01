Teure Idee: Ethik-Unterricht für alle scheitert am Budget

Als Hauptauslöser der aktuellen Gewaltwelle gegen Frauen sehen Außenminister Karin Kneissl und Karoline Edtstadler, Noch-Staatssekretärin im Innenministerium, die Migration: „Wir haben Wertehaltungen importiert wie ein problematisches Frauenbild, das mit unseren Werten nichts zu tun hat“, sagte Edtstadler. Sie zieht für die ÖVP in den Europawahlkampf – als Nummer zwei hinter Othmar Karas.

Ein Ansatz der Regierung: Kinder und Jugendliche sollen im Schulunterricht für das Thema sensibilisiert werden, sagt Familienministerin Juliane Bogner-Strauß. Sie habe mit Bildungsminister Heinz Faßmann besprochen, dass im Ethikunterricht das Thema „Gewaltfreie Beziehung“ behandelt werden muss.

Doch das ist alles andere als einfach umzusetzen. Faßmann hatte ja angekündigt, einen verpflichteten Ethikunterricht für all jene in die Schulen zu bringen, die sich vom konfessionellen Religionsunterricht abgemeldet haben. Dazu laufen in den Oberstufen bereits zahlreiche Schulversuche und diese durchaus mit Erfolg. Faßmanns Plan ist, ab dem Schuljahr 2020/2021 den Ethikunterricht zuerst nur in den Oberstufen für die vom Religionsunterricht Abgemeldeten zu starten.