Tempo 140: Köstinger weicht Frage nach Emmissionen aus

In einer Parlamentarischen Anfrage hatte sich die Liste Pilz an Umweltministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) gewandt. Wofgang Zinggl wollte von ihr wissen, "Um wie viel Prozent erhöhen sich die Emissionen (NOx, PM10, C02) bei einer Erhöhung der Geschwindigkeit von 130 auf 140 km/h?“

Bei der Anfragebeantwortung wich die Ministerin aus und merkte an, dass die Frage so unkonkret sei, dass man das nicht sagen könne. Eine Beurteilung könne erst nach „Vorliegen der Testergebnisse“ stattfinden. Das stimme so nicht, berichtet die Kleine Zeitung. Es gäbe nämlich sehr wohl detaillierte Schätzungen, die just vom Umweltbundesamt veröffentlich worden wären.

Zu finden sind diese Daten hier.