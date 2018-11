Telekom: Fischer wollte mit Meinl-Bank Staatsanteil kaufen

Für die Republik wäre der Deal jedenfalls teuer geworden - denn wäre der Staatsanteil unter die Sperrminorität von 25 Prozent gefallen, dann hätte die Telekom die beamteten Mitarbeiter der Republik übergeben können, so Fischer heute im Wiener Straflandesgericht.

Molterer und Lopatka meldeten sich

Einmal mehr betonte Fischer, dass nicht die Telekom Politiker wegen Zahlungen angesprochen habe, sondern diese die Telekom. So habe sich der ehemalige ÖVP-Vizekanzler und Finanzminister Wilhelm Molterer mit dem Wunsch gemeldet, man möge in seiner Heimatgemeinde den Fußballverein SV Sierning mit 20.000 Euro sponsern. Verhandelt wurde nicht, schließlich war Molterer damals als Finanzminister Eigentümervertreter der Republik bei der Telekom Austria. Und auch der ÖVP-Spitzenpolitiker Reinhold Lopatka habe sich bei ihm gemeldet, so Fischer.

Aber auch bei der SPÖ habe man "politische Landschaftspflege" betrieben, etwa in Wien, wo der Mitbewerber UPC einen sehr guten Stand bei der Wiener SPÖ gehabt habe. Dadurch sei es unter dem damaligen Wohnbaustadtrat (und späteren Bundeskanzler) Werner Faymann ( SPÖ) schwer gewesen, bestimmte Telekom-Kabel in Neubauten zu verlegen.