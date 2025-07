Asylwesen in Österreich: Syrer sind die größte Flüchtlingsgruppe

Keine Flüchtlingsgruppe hat Österreich in den vergangenen zehn Jahren so stark geprägt wie Syrer. Zehntausende Menschen verließen das Bürgerkriegsland und fanden hierzulande eine neue Heimat. Seit 2015 gab es mehr als 125.000 Asylanträge von Syrern. Gut 86.000 dieser Ansuchen wurden positiv beschieden und das, obwohl die Politik auch gesetzlich bemüht war, die Flüchtlingsbewegung nach Österreich zu begrenzen. Allein 2015 flüchteten laut einem Rechnungshof-Bericht so viele Menschen nach Österreich wie insgesamt in den Jahren von 2002 bis 2012. 24.547 Anträge kamen 2015 alleine von Syrern. Dabei waren Bürger dieses Landes bis dahin eine in Österreich zahlenmäßig kaum relevante Gruppe. Im Jahr 2005 gab es gerade einmal 77 Asylanträge von Syrern, 2010 waren es auch erst 194. Erstmals wirklich statistisch relevant waren Syrer im Jahr 2014 mit mehr als 7.700 Ansuchen.

Mehr als 100.000 Syrer in Österreich Seither hat sich in Österreich eine wirklich große Community gebildet. Anfang 2025 lebten knapp 105.000 syrische Staatsbürger in Österreich, womit sie in der von Deutschen angeführten Rangliste an siebenter Stelle liegen. Zehn Jahre davor waren es keine 11.300. Die in Österreich lebenden Syrer sind mit 25,5 Jahren im Schnitt auch besonders jung. Ein Faktor dabei ist eine deutlich höhere Geburtenrate. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau ist laut Statistik Austria bei der zusammengefassten Gruppe aus Syrerinnen, Afghaninnen und Irakerinnen 3,3. Bei Österreicherinnen liegt sie bei 1,2. Viele gebürtige Syrer haben mittlerweile auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Bei den Einbürgerungen belegten Syrer im Vorjahr mit 2.241 Personen klar Platz eins.

Zahlreiche Verschärfungen im Asylrecht Der Großteil der Regierungen der vergangenen Jahre hat versucht, mit Verweis auf begrenzte Ressourcen in Sachen Integration die Flüchtlingsbewegungen nach Österreich zumindest zu bremsen. Zahllose Asyl-Novellen wurden im vergangenen Jahrzehnt beschlossen, die zum allergrößten Teil Restriktionen enthielten. Zu Beginn der Flüchtlingskrise stand im Zentrum das Bemühen, die ungewöhnlich hohe Zahl an neu in Österreich landenden Menschen unterzubringen. Nicht weniger als 88.340 Asylanträge waren 2015 eingegangen und weder waren dafür genug Quartiere vorhanden, noch gab es in den Ländern und Gemeinden ausreichend Bereitschaft, für neue Unterkünfte zu sorgen. Letztlich wurde temporär sogar ein Durchgriffsrecht des Bundes eingeführt, um auch in widerspenstigen Kommunen Raum zur Verfügung stellen zu können. Doch schon 2022 wiederholte sich die Geschichte, als bei der nächsten größeren Bewegung nach Österreich in Bundesquartieren wieder Zelte aufgestellt werden mussten, nachdem Quartiere fehlten.

Viele Maßnahmen blieben Andere Maßnahmen blieben, etwa Grenzkontrollen, der Einsatz österreichischer Beamter auf der sogenannten "Balkan-Route", beschleunigte Verfahren bei chancenarmen Fällen, die Möglichkeit längerer Schubhaft und höhere Strafen bei Vergehen im Verfahren. Manches erwies sich allenfalls als Symbolaktion wie ein Grenzzaun in Spielfeld in der Ära von Kanzler Werner Faymann (SPÖ). In die gleiche Kategorie fällt wohl die kurzfristige Umbenennung der Erstaufnahmezentren in Ausreisezentren unter Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Aus dessen kurzer Amtszeit blieb als größere Maßnahme die Re-Verstaatlichung der Flüchtlingsbetreuung mit der Gründung der Bundesbetreuungsagentur. Den wohl größten Einfluss auf den jüngsten Rückgang der Asylzahlen hatte der Sturz des Assad-Regimes in Syrien im Vorjahr. Denn dieser ermöglichte Österreich wie etlichen anderen europäischen Ländern, die Verfahren für Syrer auszusetzen. Damit wird nur noch in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen ein Asylstatus vergeben. Im ersten Halbjahr 2025 wurde er an Syrer lediglich 172 Mal verliehen.