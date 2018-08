Online-Aufreger: Supermarkt macht Überstunden-Praxis offiziell

"So sieht die Freiwilligkeit in Zukunft aus“, wird ein Inserat der Supermarkt-Kette Penny kommentiert, das in den sozialen Netzwerken kursiert. Gesucht wird ein Filialleiter – Wochenarbeitszeit: 46 Stunden; Verdienst: ab 2300 Euro brutto. Auf der Website von Penny wird zu diesen Konditionen an mehreren Standorten gesucht – etwa in Linz und Salzburg-Stadt. Der Arbeitszeitrahmen ist laut Inserat 6 bis 19.30 Uhr. Geworben wird auch um Fleischer für 43 Stunden pro Woche.

Irritierend ist das für viele deshalb, weil die Arbeitszeitflexibilisierung, die künftig bis zu 12 Stunden am Tag bzw. 60 Stunden pro Woche möglich macht, erst ab September gelten soll. Zudem betonte die Regierung stets, dass die Normalarbeitszeit von 40 Stunden bleiben werde.