Studie: Krise brachte Familien unter Druck

Was die Einkommensverteilung angeht, hat Österreich die Wirtschaftskrise recht gut weggesteckt. Die Ungleichheit bei den Einkommen hat sich in den vergangenen Jahren nicht weiter verstärkt. Allerdings kommen Jüngere und Familien mit Kindern zusehends unter Druck. So der Schluss einer aktuellen Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo. „ Haushalte mit jüngeren Erwachsenen und Haushalte mit Kindern sind in der Verteilung abgerutscht“, sagt Studienleiterin Silvia Rocha-Akis.

Im Detail heißt das: Für Haushalte mit älteren Erwachsenen ab 46 und Pensionisten sind die verfügbaren Einkommen von 2010 bis 2015 inflationsbereinigt gestiegen (plus 5,5 bzw. 7,6 Prozent), während sie für jüngere Erwachsene ohne Kinder (-3,2 Prozent) und jüngere bzw. ältere Erwachsene mit Kindern (-2,6 bzw. -2,8 Prozent) gesunken sind. Wobei der Rückgang ohne Umverteilungsmaßnahmen noch stärker ausgefallen wäre (bis zu 9,2 Prozent).

Der seit heuer geltende Steuerbonus für Familien könnte dem laut Rocha-Akis teilweise entgegenwirken, wird aber alleine nicht ausreichen, um den Verlust auszugleichen. Den Gründen für das Abrutschen vieler Familien werde man näher nachgehen müssen. Möglicherweise wirke sich die instabile Beschäftigungslage für Junge stärker negativ aus.