Strolz empfiehlt Meinl-Reisinger als Neos-Chefin

Der scheidende Neos-Chef Matthias Strolz hat vor den Gremiensitzungen am Mittwoch eine "persönliche Empfehlung" für Beate Meinl-Reisinger als Nachfolgerin abgegeben. "Ja, sie ist meine Favoritin", sagte Strolz Dienstagabend im Gespräch mit Journalisten in der Sky Bar in der Wiener Kärntner Straße.

"Ich habe das klare Bild, dass sie die größte Kraft hat, die Nachfolge optimal anzugehen", so Strolz. "Wenn sie aufsteht, werde ich das großartig finden."

Mittwochfrüh tagt der erweiterte Vorstand, um sich mit der Nachfolge des Parteichefs auseinanderzusetzen. Formal wird der neue Parteichef von der Mitgliederversammlung am 23. und 24. Juni gewählt, bewerben kann sich bis 9. Juni theoretisch jeder. Die derzeitige Wiener Neos-Chefin Meinl-Reisinger galt von Anfang an als logische Nachfolgerin von Strolz.

Strolz: Keine geheimen Gründe

Aufkeimenden Gerüchten trat Strolz am Dienstag noch einmal entgegen: "Da ist keine Krankheit, keine Me too-Affäre, kein viertes Kind. Und ja, ich habe am Wochenende am Amsterdamer Flughafen eine Frau geküsst – es war meine Frau." Es sei ihm wichtig, das einzufangen, denn Medien hätten bereits zu recherchieren begonnen, ob er eine Affäre habe.

Es gebe keine weiteren Gründe für seinen Rückzug als die, die er am Montag in seiner Erklärung genannt hatte. Als einfacher Abgeordneter wolle er als Parteigründer nicht im Klub bleiben, weil es ihm nicht passend erscheine, seinen "Nachfolgern über die Schulter zu schauen".