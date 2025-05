Strasser als Bauernbund-Präsident wiedergewählt

Der Präsident des ÖVP-Bauernbundes, Georg Strasser, ist am Samstag beim Bundesbauernrat in Wieselburg in seiner Funktion bestätigt worden. Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete erhielt dabei ein Wahlergebnis von 100 Prozent der Stimmen, berichtete der Bauernbund in einer Aussendung. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig wurde erstmals zum Vizepräsidenten des Bauernbundes gewählt.