Strache fühlt sich wohl im Schatten von Kurz

Heinz-Christian Strache ist nach zwölf Jahren als Oppositionspolitiker und einem halben Jahr auf der Regierungsbank in seiner neuen Rolle als Vizekanzler angekommen.

Klassische Umfaller bei Wahlversprechen – wie beim CETA-Handelsabkommen oder der Kammerpflichtmitgliedschaft – gesteht er überraschend offen ein, rechtfertigt sie aber mit dem Zwang zu Kompromissen in einer Koalition. Wobei, an der direkten Demokratie nach Schweizer Vorbild oder der Abschaffung der ORF-Gebühren will er „selbstverständlich“ festhalten.

Wiener Bürgermeister will er hingegen nicht mehr werden, sondern auch nach der nächsten Nationalratswahl im Bund in Regierungsverantwortung bleiben. „Jeder weiß, dass die FPÖ der Impulsgeber in dieser Regierung ist“, sagte Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache selbstbewusst beim Puls4-Sommergespräch am Montagabend.

Den Rollentausch hat Strache inhaltlich und vom Tonfall des Staatsmannes her, verinnerlicht. Vergessen sind auch die EU-feindlichen Zeiten, heute bezeichnet sich Strache als „Freund der EU“. Und als solcher müsse man Fehlentwicklungen aufzeigen, etwa den „falschen Zentralismus“ in Brüssel. Austreten aus der „Parteienfamilie“ der Rechtsaußenfraktion im EU-Parlament will er freilich nicht. Soweit geht Straches Wandlung dann doch nicht.