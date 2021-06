Rückendeckung für Faymann aus der Regierung

An eine Ablöse Faymanns glaubt auch Salzburgs Bürgermeister Schaden. Er zeigte sich im profil überzeugt: "Es läuft auf Christian Kern oder Gerhard Zeiler hinaus." Den ÖBB-Chef sieht er in einer besseren Altersklasse. Neben seinem Lob für Kerns Management in der Flüchtlingskrise attestiert er dem ÖBB-Chef zudem genügend politische Erfahrung, fügt aber hinzu: "Ich möchte ihn nicht herbeireden, denn das kann nach hinten losgehen für den Betroffenen, wenn man jemanden zu früh öffentlich unterstützt."

Indes war die SPÖ-Führung damit beschäftigt, andere Kritiker im Zaum zu halten. Bundesgeschäftsführer Gerhard Schmid meinte zu den jüngsten Aussagen des Salzburger SPÖ-Vorsitzenden in der ORF-"ZiB2": "Es gibt am Montag - auch für Walter Steidl - die Möglichkeit, im Rahmen des Parteivorstandes ausführlich die wichtigen, zukunftsweisenden Fragen der Sozialdemokratie zu erörtern." Steidl hatte am Freitag seine Kritik an Faymann bekräftigt und ebenfalls dessen Rückzug befürwortet. Als neuer Parteichef sei ihm "jeder recht". Weitere interne Kritik an der SPÖ gab es zudem vom Linzer Bürgermeister Klaus Luger, der via Standard seine Partei davor warnte, zur "ideologischen Sekte" zu werden.