Steuerreform: Schicksalstage für die Große Koalition

Wenn die Vertreter von SPÖ und ÖVP am Montag in der so genannten Koordinierungssitzung aufeinandertreffen, dann müssen sie in dieser gleich zwei große Reformen finalisieren: die Steuerreform und die Reform des Strafgesetzbuches, kurz StGB. Nur was heute in der Koordinierung gelöst wird, kann morgen, Dienstag, im Ministerrat beschlossen werden. Und weil dieser der letzte ist, in dem Regierungswünsche vor dem Sommer ins Parlament gebracht werden können (Fristenlauf), ist Eile geboten und die Stimmung gespannt.

Bei der StGB-Reform spießt es sich in der Koalition insbesondere am Tatbestand der Bilanzfälschung. Hier haben SP-nahe Interessenvertreter ganz andere Vorstellungen als das VP-geführte Justizressort. In Regierungskreisen hieß es zuletzt, es sei möglich, dass die StGB-Reform überhaupt scheitert.