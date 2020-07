Steuerreform: Mit leisen Misstönen in Richtung Finale

Nur eine Woche nach der Steuerreform trifft sich die Regierung zur Klausur am 23. und 24. März in Krems. Auf der Agenda stehen Konjunktur, Wirtschaft und Pensionen. Wie der KURIER aus SPÖ-Kreisen erfuhr, will die Regierung in Krems das Bonus-Malus-System in Angriff nehmen. Hier sollen Anreize geschaffen werden, um ältere Mitarbeiter im Job zu halten oder einzustellen. Wer über 50-jährige Arbeitslose einstellt, soll einen Bonus erhalten. Ziel ist, das Pensionsantrittsalter bis 2018 um 1,7 Jahre auf 60,1 Jahre anzuheben.