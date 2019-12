Sternsinger bei Bundespräsident Van der Bellen zu Besuch

Am Auftakttag der Sternsingeraktion, dem 27. Dezember, hatten die Sternsinger Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP) besucht. Am Neujahrstag sind Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg an der Reihe. Am 1. Jänner wird zudem eine Sternsingergruppe aus der burgenländischen Pfarre Ollersdorf am Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus im Petersdom teilnehmen.

Vom 27. Dezember bis 6. Jänner ziehen rund 85.000 Sternsinger aus etwa 3.000 Pfarren im Rahmen der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar durch ganz Österreich und sammeln dabei Spenden für rund 500 Projekte in 19 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika. Schwerpunktland ist heuer Kenia, wo mit Hilfe der Spenden die Lebensbedingungen von Kindern in Slums verbessert werden sollen.