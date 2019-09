„Aufbruch ins Ungewisse“ – so heißt die Ausstellung im Haus der Geschichte (hdgö), in dem sich 40 Erstwähler mit Bildungsministerin Iris Rauskala treffen, um über Politik zu reden. Ungewiss ist für viele der Erstwählern wen und ob sie überhaupt am 29. September wählen werden. „Viele meiner Freunde werden nicht wählen gehen. Politik ist bei uns noch kein Thema,“ sagt der 16-jährige Joel aus dem Karajan-Gymnasium in Wien-Brigittenau. Woran das liegt? Für viele Schüler an den Politikern selbst. Sie fühlen sich von ihnen und im Wahlkampf nicht angesprochen.

Um genau das zu ändern, hat hdgö-Direktorin Monika Sommer den Workshop initiiert. „Stell dir vor es ist Wahl und keiner geht hin“, erklärt Sommer ihre Intention.