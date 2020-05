Bittere Niederlage war für Voves keine Überraschung

Für Franz Voves war die bittere Wahlniederlage keine wirkliche Überraschung. Dienstagnachmittag traf ihn der KURIER zum letzten Interview vor der Wahl. In der Sache gab er sich einmal mehr kämpferisch. Im Nachgespräch wirkte der 62-Jährige sehr gedämpft und nachdenklich. Überall wo er hinkomme, klopften ihm die meisten auf die Schulter. Tenor: Ihr habt das gar nicht schlecht gemacht. Aber diesmal müssen wir denen in Wien zeigen, dass es so nicht weitergehen kann. In den letzten Wochen vor der Wahl beherrschte ein Thema alle Gespräche: Die dramatische Flüchtlingswelle und der Streit über die Unterbringung neuer Asylwerber. Das Ausmaß der katastrophalen Niederlage konnte und wollte Voves nicht beziffern. Aber: "Maximal zehn bis zwanzig Prozent ist der Arbeit der Reformpartnerschaft zuzuordnen. Alles ist überlagert von der Asyl- und Ausländerfrage", resümierte er ernüchtert.

Für Voves ist die Niederlage doppelt bitter: Der ehemalige Eishockey-Spitzenspieler und spätere Finanzchef des Versicherungskonzerns Merkur war erst mit 49 Jahren in die Politik eingestiegen. Als sich in der SPÖ zwei feindliche Lager unversöhnlich gegenüberstanden, zog der scheidende SPÖ-Landeschef Peter Schachner den damals auch innerhalb der Partei weithin unbekannten ASKÖ-Präsidenten aus dem Hut. Franz Voves entpuppte sich als Glücksgriff: Bei seiner ersten Wahl 2005 eroberte er nicht nur den Landeshauptmann-Sessel für die SPÖ zurück. Nach seiner Wiederwahl 2010 prägte er einen vollkommen neuen Stil: Gestritten wurde nur noch hinter den Kulissen; öffentlich zogen die einstigen Streithähne Franz Voves und Hermann Schützenhöfer nur noch an einem Strang. Dafür gab es bis vor wenigen Wochen auch in der Steiermark mehr Applaus als Kritik.