Steiermark: ÖVP legt in 280 von 287 Gemeinden zu

Die Grünen erlitten in nur zwölf Gemeinden Verluste, den größten davon in Altenmarkt bei Sankt Gallen mit lediglich 1,7 Prozentpunkten. Den höchsten Stimmenzuwachs schafften die Grünen in Stattegg, wo sie um 11,6 Prozentpunkte zulegten und auf 23,5 Prozent kamen. Stimmenstärkste Gemeinde der Grünen war die Landeshauptstadt Graz mit 24,7 Prozent, was ein Plus von 11,1 Prozentpunkte bedeutete. Ihr schwächstes Ergebnis verzeichnete die Ökopartei in Pusterwald mit 0,8 Prozent.

Die SPÖ verlor in insgesamt 251 Gemeinden Stimmen. Den größten Rückgang musste sie in Hart bei Graz mit minus 15,6 Prozentpunkten verzeichnen. Ihr schwächstes Ergebnis fuhr sie in Großsteinbach mit 8,1 Prozent ein. In nur acht Gemeinden hatten die Sozialdemokraten mehr als 50 Prozent, in 53 war sie noch die stärkste Kraft. Rote Hochburg war Vordernberg mit 70,0 Prozent. Ein Plus gab es in nur 36 Gemeinden, den größten Stimmenzuwachs schaffte sie in Eibiswald mit +16,1 Prozentpunkten (auf 40,8 Prozent).