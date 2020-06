Städte wollen Reform, die ihnen mehr Geld bringt

Die Botschaft Benjamin Barbers wird den Hunderten Bürgermeistern wohl gefallen haben: Städte und ihre Chefs sollen mehr Macht bekommen, Staaten und Zentralregierungen entsprechend weniger. Denn die Bürgermeister könnten Probleme durch pragmatische Zusammenarbeit einfach besser lösen als Chefs nationaler Regierungen.

Der US-amerikanische Politologe und Berater des früheren US-Präsidenten Bill Clinton war Festredner beim 64. Österreichischen Städtetag, der am Mittwoch in Graz begann. Ganz im Baber’schen Sinn erhoben denn auch Städtebund-Präsident Michael Häupl, SPÖ, und der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl, ÖVP, mächtige Forderungen: Die Gemeinden verlangen mehr Geld, weil der Bund stetig Aufgaben auf sie abwälze. „Wenn wir Aufgaben übernehmen, muss man das auch abgelten. Das ist nichts Böses, so einfach ist die Welt“, kommentierte Häupl.