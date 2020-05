SPÖ und ÖVP liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

In knapp zwei Wochen wählt Salzburg einen neuen Landtag – und wer das Land künftig regieren wird, ist völlig offen. Landeshauptfrau Gabi Burgstaller ( SPÖ) und ihr Widersacher Wilfried Haslauer ( ÖVP) liegen in allen Umfragen Kopf an Kopf bei ca. 30 Prozent. Vor Ostern präsentierte die SPÖ eine (von der SPÖ) in Auftrag gegebene Befragung; demnach lag Burgstaller mit 30 Prozent hauchdünn vor Haslauer (29 Prozent). Nun ließ die ÖVP 500 Salzburger nach ihren politischen Vorlieben fragen: Dabei hat Haslauer (31-32 Prozent) knapp die Nase vor der SPÖ, die auf 29 bis 30 Prozent Zuspruch kommt.