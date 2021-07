SPÖ ortet Misswirtschaft in südburgenländischer Gemeinde

In der südburgenländischen Gemeinde Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) herrscht Aufregung um angeblich nicht weitergeleitete Gebühren für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Vizebürgermeister und LAbg. Ewald Schnecker ( SPÖ) ortet Misswirtschaft in der Kommune. Der Amtsleiter, gleichzeitig auch Bürgermeister, Franz Eduard Tauss ( ÖVP), den er dafür kritisiert, streitet die Vorwürfe ab.

Laut Schnecker habe der Amtsleiter offenbar die von den Bürgern bezahlten Gebühren seit 2012 nicht oder nur unvollständig an den Wasserverband Unteres Lafnitztal und den Abwasserverband Jennersdorf weitergeleitet. Die Gelder seien offenbar in einer "Loch auf-Loch zu"-Manier für andere Gemeindezwecke verwendet worden und der Schaden durch die angelaufenen Verzugszinsen sei enorm, teilte er am Mittwoch in einer Aussendung mit. Schnecker fordere "volle Aufklärung" und orte einen "Kontrollnotstand in der Gemeinde".