SPÖ ortet "Eklat": Fehlende Minister-Antwort in Justizausschuss

Die SPÖ rennt weiter gegen den Nationalratsbeschluss von vergangener Woche an, der Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) " Vorbereitungshandlungen" für die Krankenkassenreform erlaubt, bevor die grundlegenden Gesetze dafür in Kraft sind.

SPÖ-Verfassungssprecher Peter Wittmann sprach das Thema am Mittwoch im Justizausschuss an und meldete Tags darauf per Aussendung einen " Eklat". Ausschussvorsitzende Michaela Steinacker ( ÖVP) habe eine Antwort von Justizminister Josef Moser ( ÖVP) auf Wittmanns Frage zum "Selbstermächtigungsgesetz", wie es die SPÖ nennt, verhindert. Der SPÖ-Abgeordnete sieht parlamentarische Rechte beschnitten und kündigt eine Anfrage an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP) an.