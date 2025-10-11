Auch Babler will "Solidarbeitrag" von Medizinstudierenden

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat am Samstag beim Landesparteitag der SPÖ Vorarlberg zur Stärkung des Kassen-Gesundheitssystems einen „Solidarbeitrag“ von Medizinstudierenden gefordert. Wer sich „für einige Jahre“ verpflichte als Kassenarzt zu arbeiten, solle bei der Bewerbung um einen Studienplatz vorgereiht werden. Man lasse derzeit die rechtlichen Möglichkeiten dazu prüfen, so Babler. Eine ähnliche Forderung kam vor einer Woche auch von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), die meinte, wer an einer öffentlichen Uni Medizin studiert, sollte eine gewisse Zeit im öffentlichen Gesundheitssystem arbeiten.

„Wir ermöglichen das Studium und finanzieren es“, begründete Babler. Einen Teil davon wolle man über die Arbeit für die Krankenkasse wieder zurück. Über das Modell wolle man zu mehr Kassenärzten kommen.