SPÖ feiert Geburtstag im „Betlehem des Sozialismus“

Als Victor Adler und seine Mitstreiter zum Jahresende 1888 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei SDAP – und damit die Vorgänger-Organisation der SPÖ – gründen wollten, wäre ihr von langer Hand geplantes Ansinnen beinahe an einer profanen Notwendigkeit gescheitert, nämlich: an einem ordentlichen Veranstaltungslokal.

Die Dinge waren damals nicht ganz einfach. In Wien und den angrenzenden Bezirken galt Versammlungsverbot. Und weil man wusste, dass der Bezirkshauptmann in Lilienfeld der Arbeiterbewegung grundsätzlich wohlwollend gegenüberstand, entschieden Adler und die Seinen, dass man Österreichs Sozialdemokraten in Hainfeld, genauer gesagt: im „ Wirtshaus „Zum Goldenen Löwen“, versammeln solle. Das Problem war nur: Der Wirt wollte das so gar nicht.

Zehetner, so hieß der Mann, fürchtete schwere Repressalien, auch den Zorn des Bürgermeisters. Und so bedurfte es der Überredungskünste des Armenarztes und Journalisten Adler, den Wirt vom Gegenteil zu überzeugen.

Von 30. Dezember 1888 bis 1. Jänner berieten 80 Delegierte und 25 Gäste aus 13 Kronländern in Hainfeld, um die Grundsätze einer, ihrer Arbeiterpartei zu fixieren.

Für Karl Renner, den ersten Bundespräsidenten der Zweiten Republik, hat der Ort seither den Status eines „ Betlehems des österreichischen Sozialismus“.

Das mag überzogen, ja pathetisch klingen. Unbestritten ist: In Hainfeld gelangen – abgesehen von der formalen Gründung – gleich mehrere Dinge von historischer Relevanz.