Sparpaket steht - Beamten geben Sanktus

Fast zwei Monate verhandelten Rot und Schwarz. Donnerstagabend schnürten sie das Sparpaket zu. Im Laufe des Tages wird es den Parlamentsklubs und Parteigremien vorgelegt, am Abend im Ministerrat besiegelt. Danach wollen Kanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger es - wohl gegen 18.30 Uhr - präsentieren. Die Sechser-Gruppe rund um Finanzministerin Maria Fekter hat ihre Arbeit in der Nacht auf Donnerstag beendet; danach versuchten Faymann und Spindelegger, den Sack zuzumachen. 27 Milliarden Euro wollen sie bis 2016 hereinholen; den Großteil durch Einsparungen, den Rest durch neue Steuern (siehe Hintergrund).

Am Freitagvormittag die erleichternde Nachricht: Regierung und Beamten haben sich auf eine "grundsätzliche Einigung " verständigt. Die Beamten werden den Sparkurs mittragen, hieß es in der GÖD. Details wollte man in der Beamtengewerkschaft vorerst noch nicht nennen - erst nach der öffentlichen Präsentation des Sparpaketes am Abend sollen die Maßnahmen kommentiert werden. Nach APA-Informationen ist für die Beamten eine Null-Lohnrunde im nächsten Jahr und eine moderate Gehaltsanpassung im Jahr 2014 vorgesehen. Zudem soll es einen Aufnahmestopp bis 2014 mit Ausnahme von Exekutive, Justiz und Lehrern geben.

2,7 Milliarden Euro bis 2016 sollen die Beamten zum Sparpaket beitragen. Deren Vertreter verwahren sich bislang gegen eine doppelte Schröpfaktion; sie seien ja auch von allgemeinen Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen betroffen.