Sonja Hammerschmid: „Ein Affront für Eltern und Länder“

Sie gehen davon aus, dass die Bildungstests damit wieder schlechter werden?

Davon müssen wir ausgehen. Das Problem bei der Bildungspolitik ist ja, dass man die Wirkung von Maßnahmen erst fünf bis zehn Jahre später wirklich sehen kann. Es dauert, bis Reformen im Klassenzimmer ankommen.

Dennoch: Ist das Thema Integration verschlafen worden? Schließlich gab es von 2007 bis 2017 nur SPÖ-Ministerinnen im Bildungsressort.

Man hätte dem Thema sicher schon früher mehr Aufmerksamkeit widmen müssen. Österreich ist aus seiner historischen Situation immer ein Einwanderungsland gewesen, auch wenn man das so nicht sehen wollte – schon beim Hereinholen der Gastarbeiter in den 60er- und 70er-Jahren. Damals wurde einfach angenommen, dass die Gastarbeiter irgendwann wieder nach Hause gehen, und aus diesem Denken heraus hat man verabsäumt, sie zu integrieren und sie in die Gesellschaft zu holen. Jetzt sind sie in der zweiten und dritten Generation bei uns. Bei vielen, bei Weitem nicht bei allen, haben Integrationsmaßnahmen nachhaltig gefehlt. Und das Resultat sehen wir jetzt in der Schule. Es zeigt sich bei den Bildungstests, dass sprachliche Kompetenzen fehlen – und zwar vor allem, aber nicht nur bei Kindern mit Migrationshintergrund. Der sozioökonomische Hintergrund der Eltern spielt die größere Rolle, es ist also nicht nur eine Integrationsthema. Und wir sehen es auch bei den Arbeitslosen: Kinder mit Migrationshintergrund sind öfter von Arbeitslosigkeit betroffen.

Schon die vorige Regierung wollte ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr, auch als Integrationsmaßnahme. Warum kam das nie?

Ja, das ist nicht umgesetzt worden. Wir wollten das zweite verpflichtende Kindergartenjahr gepaart mit einem Bildungsrahmenplan, der klärt, was dort vermittelt werden soll. Leider, durch budgetäre Einschränkung, hat sich das offenbar nicht realisieren lassen. Zudem lag das alles in der Kompetenz von Frau Minister Karmasin ( ÖVP). Wir konnten nur treiben und Druck machen.

Das zweite Kindergartenjahr steht jetzt wieder im Regierungsprogramm.

Aber wenn das ernst und ehrlich gemeint ist, frage ich mich, warum dafür im aktuellen Budget nur mehr 1000 Euro (provisorischer Budgetposten, geplant sind 110 Mio. Euro) vorgesehen sind. Das ist ein Affront – für Eltern und für die Länder. Die Gespräche mit den Ländern laufen, und sie laufen nicht besonders gut. Und dazu noch: Im Kontext eines 12-Stunden-Tages und einer 60-Stunden-Woche ist das Zynismus pur, den Ausbau der Kindergärten zurückzunehmen und herunterzufahren, ebenso den Ausbau der ganztägigen Schulen. Auch da werden die Budgetmittel faktisch halbiert. Das ist für mich unverständlich.

Sie haben unlängst auf Schulen in London verwiesen, die sehr schlecht waren, bis dort massiv reformiert und investiert wurde. Das System steht nun viel besser da. Was sollten wir von dort mitnehmen?

London hat große Herausforderungen, viele Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch viele bildungsferne Familien. Sie haben Geld und Ressourcen investiert, die Schulen hatten aber die Hoheit, eine echte Autonomie, zu entscheiden, wen sie zusätzlich brauchen – Sozialarbeiter, Psychologen, Sprachpädagogen, zusätzliche Lehrer. Und sie konnten auch Lehrer monetär belohnen, Anreize setzen, die besten Pädagogen an die schwächsten Schulen zu holen. So ein Anreizsystem wäre gut und wichtig. Was wir aber vor allem brauchen, ist grundsätzlich mehr Wertschätzung für unsere Pädagogen. In Skandinavien etwa haben Lehrer ein tolles Image. In diese Richtung haben wir mit der Pädagoginnenbildung neu und der damit verbundenen Akademisierung des Berufes bereits erste Akzente gesetzt. Da erwarte ich mir bald Verbesserungen.