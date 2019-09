Sobotka: Workshops gegen Antisemitismus

Diese alarmierende Antisemitismusstudie war auch der Anstoß für das neue Workshop-Projekt. Denn bei 30 Prozent der Befragten wurde ein latenter Antisemitismus festgestellt.

" Bildung gegen Vorurteile" lautet der Titel der ein- oder zweistündigen Workshops, die sich an Schüler der neunten Schulstufe und an Lehrlinge richten und an Schulen in ganz Österreich stattfinden werden. Bis zu 400 Klassen sollen im ersten Jahr erreicht werden.

Nicht nur der Holocaust wird in den Modulen thematisiert, sondern auch die Zeit danach und davor. Auch die Sprache der Workshop-Unterlagen wurde auf das unterschiedliche Niveau der Schüler angepasst. "Wir bemühen uns, die Themen Hass und Ablehnung, den Antisemitismus mit der Beschaffenheit von jenen westlichen Gesellschaften zu verknüpfen, in denen sich der Holocaust erst in seinem Ausmaß entfalten konnte", erklärte Landau.

Alle relevanten Organisationen wurden in die Ausarbeitung einbezogen, so der Nationalratspräsident. Landau hat diese Plattform organisiert. Der Grüne plädierte außerdem für eine finanzielle Förderung, um allen Schülern einen Besuch der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zu ermöglichen.