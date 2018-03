Sobotka verteidigt Vorgehen in BVT-Affäre

Sobotka will "strikt auf Überparteilichkeit achten"

Was den Umgang mit seinem neuen Amt betrifft, so wolle er dies neutral anlegen und alle Fraktionen gleich behandeln. "Als Nationalratspräsident muss man strikt auf Überparteilichkeit in der Ausführung des Amtes achten. Das ist mir ein persönliches Anliegen", sagte Sobotka.

Als Vorbilder nannte er die früheren Nationalratspräsidenten Andreas Khol, Heinz Fischer, Alfred Maleta, Leopold Figl und Anton Benya. "Daran orientiere ich mich." Seine Funktion mache ihm "ungeheuer viel Freude". Dass vor allem die SPÖ noch mit seiner neuer Rolle fremdelt, stört Sobotka nicht. "Man muss als Politiker akzeptieren, dass es andere Meinungen und Zugänge gibt und der Ton manchmal schärfer wird. Ich halte das für ein belebendes Element parlamentarischer Demokratie."

Kürzere Sitzungen

Mit dem bisherigen parlamentarischen Stil in der neuen Legislaturperiode ist Sobotka "sehr zufrieden - was die Anwesenheit, den Umgang, die Disziplin und die Würde des Hauses betrifft". Sobotkas Ziel sind kürzere und komprimiertere Plenarsitzungen, dafür öfter und mit mehr Anwesenheit. Dass Debatten immer wieder kontroversiell sind, liege in der Natur der Sache. Zugleich betonte der Nationalratspräsident, dass sich die Arbeit der Abgeordneten nicht nur im Plenum abspiele. "Die beginnt schon wesentlich früher, bei der Gesetzeswerdung, in den Ausschüssen, in den Begutachtungen, draußen im Wahlkreis."

Um die Arbeit der Parlamentarier aufzuwerten, möchte der Nationalratspräsident zusätzliche Mittel für Mitarbeiter bereitzustellen. "Mein erklärtes Ziel ist es, den Arbeitsplatz Parlament für die Parlamentarier besser zu gestalten. Ein Parlamentarismus der höchste Qualität hat, braucht auch Expertise, Recherche und Wissen. Dort sollten wir unsere Ressourcen hin orientieren - neben der Öffentlichkeitsarbeit, die zusätzliche Mittel braucht." Das alles könne aber nur im Einklang mit allen Fraktionen geschehen.

Noch keine fixe Entscheidung gibt es zu den von Sobotka vor wenigen Wochen in den Raum gestellten kostenbedingten Streichungen bei der Parlamentssanierung. In anderen Parlamentsklubs hatte Sobotkas "Kassasturz" für Irritationen gesorgt, weil dieser nicht abgestimmt war. "Wir haben bei der Renovierung des Parlaments zu einer gemeinsamen Sprache gefunden. Wir diskutieren jetzt, wie wir gemeinsam eine gute Lösung finden", erklärte der Nationalratspräsident dazu.

Konsequenzen für Antisemitismus

Mahnende Worte fand Sobotka zu antisemitischen, rassistischen und rechtsextremen Vorfällen, die in der jüngeren Vergangenheit bekannt wurden. "Grundsätzlich ist all das, was Antisemitismus, Rassismus oder Nationalsozialismus streift, von der Gesellschaft als Ganzes bewusst zu verurteilen, und es sind die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Es ist nicht immer alles im Strafrecht abbildbar, es gibt auch moralische Grenzen." Antisemitische Liedertexte seien etwa inakzeptabel und verabscheuungswürdig. "Das ist jedem aufrechten Österreicher ein Gräuel."

Der FPÖ attestierte Sobotka das Bemühen um ein klares Bekenntnis zu einem Österreich-Bewusstsein. Darüber hinaus könne er nicht erkennen, dass "irgendein namhafter Funktionär" mit Antisemitismus oder Rassismus liebäugle. "Im Gegenteil, das ist ihnen allen sehr unangenehm." Wenn etwas auftaucht, müssten Konsequenzen gezogen werden. Bisher habe sich die Führung der FPÖ von solchen Vorfällen distanziert und entsprechende Schritte gesetzt. Würde es diese Distanzierung nicht geben, würde er sich jedenfalls zu Wort melden. "Hier gibt es für einen Nationalratspräsidenten keine andere Möglichkeit."

Sorge bereitet Sobotka der in Umfragen immer wieder geäußerte Wunsch nach einem starken Mann. Er will deshalb in der Parlamentsarbeit den Wert der Demokratie noch stärker herausstreichen. "Demokratie findet zu Hause in der Familie statt, in der Schule, in Vereinen, im Betrieb, in den Gemeinden bis hin zum Hohen Haus. Das ist eine unglaubliche Qualität, die wir haben, aber es ist uns nicht immer bewusst. Die Demokratie ist uns so selbstverständlich geworden, dass wir ihren Wert manchmal gering schätzen."