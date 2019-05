SJ-Chefin präzisiert Ideen für Verstaatlichung

"Wirtschaftssystem funktioniert nicht demokratisch"

In einem KURIER-Interview in der Vorwoche hatte Herr gesagt, die Verstaatlichung von Großunternehmen sei aus ihrer Sicht "langfristig" wünschenswert. Juso-Chef Kühnert hatte zuvor in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit die Kollektivierung von Großunternehmen wie dem Automobilkonzern BMW gefordert. Herr sagte dazu: "Ich glaube, das ist eine Forderung, die langfristig ist. Wir werden nicht von heute auf morgen alles verstaatlichen. Es geht grundsätzlich darum, dass wir derzeit in einem Wirtschaftssystem leben, das nicht demokratisch funktioniert. Es arbeiten ganz viele Menschen gemeinsam daran, dass man Wertschöpfung und Gewinne erzielt. Nur diese werden dann nicht auf alle verteilt, sondern die Gewinne landen in den Händen einiger weniger."