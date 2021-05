Serverfehler auf EU-Datenbank für Corona-Hilfen

Am Mittwoch hatte die Regierung in Wien angekündigt, dass Unternehmen, die im Vorjahr Corona-Unterstützungen über 100.000 Euro erhalten haben, ab Donnerstag in der Förderdatenbank der EU veröffentlicht werden.

Die Veröffentlichung betrifft laut Finanzministerium Förderungen mit einem Gesamtvolumen von 6,7 Milliarden Euro. Ausschlaggebend war eine entsprechende Vorgabe der EU-Kommission. Doch am Donnerstag war vorerst kein Empfänger ausfindig zu machen - nur ein Serverfehler.