Sebastian Kurz: Sein wichtigster Mann

Weitaus schwieriger ist zu beantworten, was Gernot Blümel antreibt, wie er tickt.

Mit Sebastian Kurz verbindet den „Beißer“, wie ihn manche in der Partei bisweilen liebevoll nennen, die wichtigste Währung in der Politik: bedingungsloses Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist nicht allein der Tatsache geschuldet, dass man einander seit mehr als zehn Jahren kennt und de facto parallel politisch sozialisiert wurde – beide traten zur selben Zeit in die junge ÖVP ein, beide übernahmen dort Funktionärsämter, beide hatten mit Michael Spindelegger denselben selben Förderer.

Blümel teilt mit dem Kanzler zudem die Erfahrung, dass sich die Politik im Allgemeinen und die ÖVP im Besonderen zunächst nicht sonderlich um ihn bemüht haben. Wenn Kurz die Anekdote bringt, dass ihn die Meidlinger ÖVP einst mit einem Lächeln abwies, weil man nicht so recht wusste, was der junge Mann in der Bezirkspartei überhaupt machen soll, dann war es bei Blümel ähnlich: Als er zum Studieren nach Wien kam, hatte Blümel keine Verwandten oder Freunde, die ihn in die Landes- oder Bundespolitik hievten. Stattdessen suchte Blümel in einer CV-Verbindung Anschluss und bewarb sich aus eigenen Stücken so lange für einen Job im Parlament, bis ihn ein CV-Bruder, der Abgeordnete Spindelegger, mit einem 20-Stunden-Vertrag anheuerte.