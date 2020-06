Schüssel bei VdB: Es gab Tafelspitz und Marillenpalatschinken

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Alt-Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) am Dienstag zu einem Mittagessen geladen. Anlass war der 75. Geburtstag, den der ehemalige ÖVP-Obmann am Sonntag gefeiert hatte. Aufgetischt wurden Tafelspitz und Palatschinken mit Marillenmarmelade.

In einer Aussendung erklärte der Bundespräsident, Schüssels Leistungen als Bundeskanzler hätten ihm aus unterschiedlichsten Lagern Respekt eingebracht. Der ÖVP-Chef habe in seiner aktiven Zeit als Politiker Weichen gestellt, die bis zum heutigen Tag den Weg Österreichs beeinflussten. Konkret sprach Van der Bellen das Restitutionsgesetz an, das wesentlich zur Aussöhnung mit den Opfern des Nationalsozialismus beigetragen habe, sowie dass Schüssel ein großer Befürworter eines gemeinsamen Europas sei.

Schüssel stand zur gleichen Zeit an der Spitze der ÖVP wie Van der Bellen an jener der Grünen. Nach der Nationalratswahl 2002 hatte man sogar über die Bildung einer schwarz-grünen Koalition verhandelt. Seither haben beide wiederholt bedauert, dass man sich damals nicht einigen konnte.