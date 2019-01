Schieder: „Ich will bei der EU-Wahl ein sechstes Mandat erreichen“

Leicht wird der Wahlkampf nicht für ihn. Die europäische Sozialdemokratie steckt in der Krise. Derzeit hält die sozialdemokratische Fraktion 187 Mandate im Europaparlament. Glaubt man den Prognosen , dann sind es nach der EU-Wahl nur noch 137 Sitze. Das wäre eine bittere Einbuße um 50 Sitze. Aber was tun, damit die Stimmung nicht auf Österreich, wo die SPÖ in Umfragen bei stabilen 25 Prozent liegt, überschwappt? Schieder teilt zwar den Befund der roten Krise in Europa, aber er ortet bereits Licht am Horizont. Vor allem die prekäre Situation der SPD in Deutschland sieht der Ex-Klubchef nicht so dramatisch. Vielleicht Zweckoptimismus.

Im Fall der Sozialdemokratie geht für Schieder „die Sonne im Westen auf“. Lichtblicke sind für ihn die Genossen in Portugal und Spanien, wo der Portugiese Antonio Costa und der Spanier Pedro Sanchez jeweils erfolgreich mit einer Anti-Austeritäts- und Ausverkaufspolitik sind.

Genau bei diesem Punkt will Schieder ansetzen. „Die Menschen spüren, dass die sozialen Strukturen zusammenbrechen. Deswegen herrscht ein Unbehagen. Diesem möchte ich entgegentreten. Wir können Europa retten, wenn Europa sozialer wird“, erklärt Schieder.