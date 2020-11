Scharfe Oppositionskritik vor Budget-Abschluss im Nationalrat

Seitens der Freiheitlichen zeigte sich Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch über die Corona-Maßnahmen der Regierung wie die Schließung des Handels entrüstet. Der Arbeitsmarkt sei mutwillig kaputt gemacht worden. Es gebe die höchste Arbeitslosigkeit und der Koalition fielen nur Almosen ein: "Sie machen den Leuten das Leben zur Hölle." Die Krise wegzulächeln, wie das Aschbacher versuche, funktioniere nicht.

Versagen in der Pandemie-Bekämpfung sieht auch NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker, da ständig auf- und zugesperrt werde. Profiteure seien Unternehmen wie Amazon oder Zalando: "Eigentlich könnten die täglich Sekt saufen." Zudem relativierte Loacker die Höhe des tatsächlichen Budgets für die Arbeit. Denn selbst aus diesem Kapitel würde ein größerer Brocken in die Pensionsversicherung fließen als in die Kurzarbeit.

Relativ kurz war davor das Frauenbudget abgehandelt worden. Allgemein begrüßt wurde da die Erhöhung, aber zumindest der Opposition reichte das Plus nicht aus. So machte SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek darauf aufmerksam, dass die Hälfte davon alleine in eine Zeitverwendungsstudie laufe. Grünen-Frauensprecherin Meri Disoski widersprach. Es gehe hier nur um 400.000 Euro von 2,5 Millionen. Für die freiheitliche Frauensprecherin Rosa Ecker frisst die Inflation die Erhöhung wieder auf.