Sauberkeit und Reform: Die letzte Chance

Peter Rabl hat im KURIER am Sonntag aus gutem Grund auf Italien hingewiesen. Dort ist das System von Parteien, die sich schamlos am Staat und seinen Unternehmen bedient haben, vor rund 20 Jahren implodiert. Dass Silvio Berlusconi als Profiteur der Krise dann selbst noch unverschämter agiert hat, beweist, dass sich ein korrumpierter Staat nur sehr schwer wieder in eine Demokratie verwandeln lässt. Eine Regierung, die nach allen bisherigen Erkenntnissen aus BUWOG und Grasser, aus Telekom und Hochegger nicht sehr schnell Konsequenzen zieht, führt unsere parlamentarische Demokratie an der Rand ihrer Existenz.

Dabei müssen wir davon ausgehen, dass wir noch lange nicht wissen, wie viele Millionen aus staatlichen Unternehmen in dunkle Kanäle geflossen sind. In Deutschland hat den größten Parteispendenskandal in den 1980er-Jahre ein Privatunternehmen ausgelöst. In der Flick-Affäre entstand der Ausdruck der „Pflege der politischen Landschaft“. Damit waren Zahlungen an alle Parteien gemeint, weil sich Flick im Zuge des Verkaufs eines Unternehmens Steuern sparen wollte. Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff trat wegen einer Spende von 30.000 D-Mark an seine FDP zurück. Für umgerechnet 15.000 Euro hätte man mit Peter Hochegger bestenfalls einen Kaffee trinken können. Die Deutschen haben ihr Parteiengesetz geändert – und jetzt musste ein Bundespräsident wegen Vorwürfen gehen, über die bei uns nur gelächelt wird. Manchmal wäre es doch gut, sich am großen Bruder ein Beispiel zu nehmen.