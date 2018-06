Rotes Njet, Rechnungshof-Kritik: Moser zwischen den Stühlen

Die Kritik, die diesen Plan von Anfang an begleitet, reißt auch mit Ablauf der Begutachtung nicht ab: Das Rote Kreuz etwa fragt, wozu man Normen streicht, „die mangels praktischer Anwendbarkeit niemanden belasten“.

Die heftigsten Einsprüche kamen just vom Rechnungshof, den Moser jüngst noch selbst als Präsident geleitet hat: Die Rechtsbereinigung, so die harsche Stellungnahme seiner Ex-Kollegen, bringe noch nicht die inhaltliche Vereinfachung, die Moser selbst angekündigt hat – von einer Umsetzung der RH-Empfehlungen in puncto Reform sei man weit entfernt.

Dieser Empfehlung – nämlich der Vereinfachung der heimischen Verwaltung – kam Moser jüngst zumindest einen kleinen Schritt näher: Das Justizministerium schickte einen Entwurf für die Änderung des Verfassungsartikels 12 in Begutachtung, um das Chaos in der Aufgabenaufteilung zwischen Bund und Ländern zumindest einmal in kleinen Teilbereichen zu beseitigen (in Artikel 12 finden sich Kompetenzen, für die Bund und Länder gemeinsam zuständig sind). Die großen Brocken – etwa die Zuständigkeit für Mindestsicherung oder Spitäler – werden allerdings erst im Herbst in einer Arbeitsgruppe mit den Ländern verhandelt und finden sich nicht im Entwurf. Für den Bund verhandeln die Minister Gernot Blümel, Moser (beide ÖVP), Norbert Hofer und Beate Hartinger-Klein (beide FPÖ) – für die Länder steigen Hans Niessl, Michael Ludwig (beide SPÖ), Thomas Stelzer und Günther Platter (beide ÖVP) in den Ring.