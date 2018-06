Regierung schiebt Streit mit Arbeiterkammer auf

Überraschend: Dass dieses Programm der Regierung zu wenig sei, hört man zum Ablauf der Frist in den zuständigen Ressorts zwar hinter den Kulissen – nicht aber offiziell. Der Grund dafür ist der gerade tobende Streit um den 12-Stunden-Tag: Diesen will Türkis-Blau mit einem offiziellen Kürzungs-Appell an die protestierende AK just am Tag der Großdemo gegen den 12-Stunden-Tag offenbar nicht noch weiter anheizen.

Mit der Debatte hat es die Regierung jetzt einmal nicht eilig: „Über den Sommer wollen wir gemeinsam mit den Sozialpartnern einen Prozess aufsetzen“, so eine knappe Erklärung aus dem Kanzleramt. Nachsatz: „Wie im Regierungsprogramm niedergeschrieben, steht für die Regierung aber außer Streit, dass es auch bei den Sozialpartnern Reformen braucht.“

Klaus Knittelfelder