Regierung bedankt sich in Video für Corona-Einsatz: "Österreicher wurden 2020 erneut auf die Probe gestellt"

"Nicht ist so, wie es früher einmal war"

2020 sei kein leichtes Jahr, heißt es weiter. "Die Österreicherinnen und Österreicher wurden erneut auf die Probe gestellt. Wir möchten uns deshalb heute bei Ihnen bedanken - bei allen Österreichern und Österreicherinnen, die zusammenhalten, wenn nichts so ist, wie es früher einmal war."

Im Bild sind dabei Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler. Ein besonderer Dank geht an die Einsatzkräfte, die Menschen die im Handel und im Gesundheitsbereich arbeiten; an alle Forscher, an alle Menschen im Bildungssystem. "An alle Österreicherinnen und Österreicher: DANKE", so die Schlussbotschaft.