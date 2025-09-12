Rechnungshof: Parteiakademien sollen nicht verbrauchte Förderungen zurückzahlen

Die Parteiakademien haben von 2018 bis 2022 pro Jahr 10,50 Mio. Euro an Förderungen vom Bund bekommen. Verbraucht haben sie die Mittel nur zum Teil: 2018 blieben 2,27 Mio Euro übrig, 2022 waren es mit 4,11 Mio Euro noch einmal mehr. Trotzdem wurde die Förderung 2024 auf 12 Mio. Euro erhöht, kritisierte der Rechnungshof (RH) am Freitag in einem neuen Bericht. Er empfiehlt, dass die Bildungseinrichtungen der Parteien künftig nicht verbrauchte Förderungen zurückzahlen sollen.

Das Renner Institut der SPÖ kam über den gesamten Prüfzeitraum auf die höchsten nicht verbrauchten Fördermittel, 2022 waren es 1,81 Mio. Euro. Bei FREDA (Die Grünen) blieben in diesem Jahr rund 787.200 Euro übrig, beim Freiheitlichen Bildungsinstitut (FBI) fast 479.100 Euro, bei der Politischen Akademie der ÖVP 459.600 Euro und beim NEOS Lab über 134.400 Euro. Der Bildungsverein von "JETZT - Liste Pilz" verfügte drei Jahre nach Ausscheiden aus dem Nationalrat noch über rund 443.000 Euro. Nicht verbrauchte Mittel müssen von den Parteiakademien derzeit nicht zurückgezahlt werden. Weniger verbrauchte Mittel schon vor Corona Zwar sei es während der Coronapandemie für die Bildungseinrichtungen schwieriger gewesen, die Fördermittel widmungsgemäß einzusetzen, räumte der RH in dem Bericht ein. Bei den Parteiakademien von SPÖ, ÖVP, FPÖ und NEOS seien die nicht verbrauchten Fördermittel aber schon davor angestiegen. Der RH stellte deshalb in Frage, "inwieweit die Höhe der Fördermittel dem Förderzweck angemessen war". 2024 sei die Fördersumme dann "trotz des hohen Standes nicht verbrauchter Fördermittel" noch einmal um 14,3 Prozent angehoben worden.