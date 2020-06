Radikale in Haft: Brandstetters Plan

Justizminister Wolfgang Brandstetter ( ÖVP) unterstützt den auch von der EU-Justizkommissarin forcierten Plan, die Radikalisierung junger Muslime insbesondere in den Haftanstalten zu bekämpfen. Besonders der Seelsorge in den Gefängnissen müsse großes Augenmerk geschenkt werden, sagte Brandstetter zuletzt im Parlament. Von 80 nach Österreich zurückgekehrten Syrien-Kämpfern würden sich 15 bis 20 in U-Haft befinden, so der Ressortchef.

Brandstetter will Entwicklungen, wie sie in französischen Gefängnissen zutage getreten sind, vorbeugen. Grünen-Justizsprecher Albert Steinhauser hatte zuvor gewarnt, dass angesichts möglicher Inhaftierungen von Syrien-Kämpfern eine spezifische Situation auf den Strafvollzug zukommt. Brandstetter will bei seinem Programm auf die Expertise von Islamexperten zurückgreifen.