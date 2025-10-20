Königsberger-Ludwig über Österreich-Aufschlag: "Das versteht niemand"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Debatte um teure Lebensmittel reißt nicht ab, das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik bezüglich passender Maßnahmen sinkt. Den Vorwurf, dass die Bundesregierung nicht schnell genug reagiere, wies Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Sonntagabend in der ZiB 2 von sich, zeigte sich allerdings verständnisvoll. "Ich denke, jeder, der einkaufen geht, spürt es tatsächlich im Geldbörserl, dass die Lebensmittelpreise in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind", so Königsberger-Ludwig. Die Staatssekretärin suchte jedoch die Schuld bei der vorherigen Regierung, die die Inflation habe durchrauschen lassen.

Gegen Österreich-Aufschlag Auf den Einwurf der Moderatorin Margit Laufer, die Lebensmittelpreise seien immer noch weit über der Inflation, konterte Königsberger-Ludwig: "Wir werden auch nicht die eine Maßnahme haben, die die Lebensmittelpreise in zwei Tagen senken wird." Sie sprach am Sonntagabend von einem "Commitment" der Bundesregierung gegen den sogenannten Österreich-Aufschlag und verglich Lebensmittelpreise in Deutschland. "Wenn man das Cremissimo-Eis anschaut, das bei uns fünf Euro neunundneunzig kostet und in Deutschland zwei Euro neunundachtzig, versteht das niemand", sagte die Staatssekretärin. Dies müsse auf europäischer Ebene geklärt werden, "da hat der Wirtschaftsminister auch den Lead", betonte sie.

