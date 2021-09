Prozessauftakt gegen Ex-EU-Abgeordneten Seeber endet mit Unschuldsbekundungen

Außerdem führte der öffentliche Ankläger den Arbeitsaufwand ins Treffen, den der 65-Jährige geleistet habe. Teils seien 116 Stunden in der Woche gearbeitet worden - und das neben anderen geschäftlichen Aufgaben. Zudem sei das Arbeitsportfolio für die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) auffällig: Der Rumäne müsse demnach ein "Universalgenie" sein.

Dieser meinte in seiner Einvernahme, dass er für Seeber "keine hochwissenschaftlichen Arbeiten" verfasst habe, sondern "politische Arbeiten". Es sei vor allem um "Transformationsprozesse in den neuen Mitgliedsstaaten" gegangen, gab er zu Protokoll. Seine Beratung lieferte er meist in mündlicher Form ab, jedes Wochenende habe er dem EU-Parlamentarier aber eine schriftliche Zusammenfassung seiner Tätigkeiten zukommen lassen. Nach dem Verkauf seines Unternehmens in Rumänien sei aber sein Computer weggekommen, daher gebe es dafür auch keine schriftlichen Beweise mehr, erzählte der 65-Jährige sehr ruhig. "Ich bin sehr überrascht, dass ich hier vor Ihnen stehe. Ich habe in meinem Leben nie etwas verrechnet, was nicht stimmte", hielt er fest. "Wenn ich etwas bereue, dann das, dass ich nichts archiviert habe", meinte er.

Ob der 65-Jährige in Österreich überhaupt verfolgt werden kann, stellte sein Verteidiger Hans Kristoferitsch indes infrage. Weder der mutmaßliche Tat- noch der Erfolgsort sei Österreich gewesen. Auch für den Richter müsse diese Frage - am Ende des Verfahrens - noch geklärt werden. Dass beim Mitangeklagten keine Unterlagen für die erbrachte Arbeit gefunden wurden, erklärte der Verteidiger zudem damit, dass sie weder für Seeber noch für den Berater Relevanz hatten. Er argumentierte, dass sein Mandant für die Arbeit sehr wohl Zeit gehabt hätte, da er durch die Tätigkeit in seinem Familienunternehmen flexibel gewesen sei.

Dem Rumänen wird schwerer gewerbsmäßiger Betrug zur Last gelegt. Ihm und Seeber drohen im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft. Die EU-Gelder sollen direkt auf das Konto des Beraters und dessen Tochter überwiesen worden sein. Der zweite Verhandlungstermin wurde für den 20. Oktober angesetzt. Dann sollen Zeugen - darunter Seebers Frau sowie die Tochter des Beraters - zu Wort kommen. Aufgrund eines Corona-Falles im Umfeld Seebers in Brüssel war der Prozessauftakt, der bereits vergangenen Montag über die Bühne hätte gehen sollen, um eine Woche verschoben worden.