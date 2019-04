Pro & Contra: Sexualkunde in der Schule?

Rudolf Mitlöhner, katholischer Publizist

Sexualkunde an der Schule. Wenn die Gemeinde Wien ihr Rathaus mit einem „queeren“ Kunstwerk repräsentativ verziert, so gilt diese Reverenz an die LGBT-Community als Ausweis von „Weltoffenheit“. Wenn ein an der katholischen Sexuallehre orientierter Verein als einer unter vielen Workshops an Schulen anbietet, bekommt der Bildungsminister der christdemokratischen ÖVP weiche Knie. Gut, das ist jetzt ein bisschen polemisch, weil die Dinge nicht ganz vergleichbar sind. Aber nur ein bisschen, weil es doch zeigt, wie sich das Wertekoordinatensystem verschoben hat: Unter dem Begriff der „Antiheteronormativität“ wird die überkommene Privilegierung („Norm“) der (heterosexuellen) Mann-Frau-Beziehung bekämpft.

Gleichzeitig wird damit freilich eine neue „Normativität“ gesetzt. Wer diese infrage stellt, muss mit dem Verdikt der Tugendwächter des öffentlichen Diskurses rechnen. Und hat dabei, wie man sieht, weder bürgerliche Politiker noch kirchliche Entscheidungsträger (ist da jemand?) auf seiner Seite. Um nicht missverstanden zu werden: Man kann und soll über die Inhalte des inkriminierten Vereins „ TeenStar“ unterschiedlicher Meinung sein – wie auch über die aller anderen einschlägig tätigen Vereine. Man kann auch generell fragen, ob es notwendig ist, solche Vereine an Schulen heranzuziehen. Aber wenn man das tut, dann kann es nicht sein, dass alles Platz hat, nur nicht das, was sich dem nivellierenden Post-68er-Zeitgeist entschieden widersetzt.