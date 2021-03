Platter bei Skitourenunfall an Wirbelsäule verletzt - In häuslicher Pflege

Günther Platter muss in den kommenden Tagen seine Aufgaben als Landeshauptmann von Tirol wohl von daheim aus dem Krankenbett führen. Der 66-Jähirge war am Freitag bei einer Skitour in der Nähe seiner Heimatgemeinde Zams zu Sturz gekommen und verletzte sich dabei im Bereich der Wirbelsäule.

„Mir geht es soweit gut. Nach ärztlicher Abklärung rät man mir, mich einige Tage in häusliche Pflege zu begeben. Ich werde in den kommenden Tagen den Amtsgeschäften von zu Hause aus nachgehen“, erklärt Platter via Instagram.