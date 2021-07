Pilz' Israel-Sager: Kritik aus den eigenen Reihen

Der Grüne Abgeordnete Peter Pilz erregt mit einem Posting die Gemüter: In den sozialen Netzwerken wird sein Rücktritt gefordert, selbst aus der Partei tönen kritische Stimmen.

Was war passiert? Pilz hat in dem mit "Die Dummheit Israels" betitelten Beitrag auf Facebook und auf seinem Blog Sanktionen der EU gegen Israel im Rüstungsbereich gefordert. Konkret schreibt der Grüne Sicherheitssprecher: "Nehmen wir den dümmsten Fall an: Die israelische Regierung verfolgt einen Plan mit fünf Zielen: 1. sich durch Massenmord an der palästinensischen Zivilbevölkerung international zu isolieren; 2. alle Palästinenser einigen und hinter der Hamas zu sammeln; 3. sich selbst aus der Gemeinschaft der westlichen Demokratien zu entfernen; 4. und letztlich eine tiefere Spaltung der eigenen Gesellschaft vorzubereiten – 5. mit einem Wort: alles zu tun um Israel zu schaden."

Dieser Fall sei nun eingetreten, schlussfolgert Pilz. Er sieht nur einen Weg: Sanktionen. "Die, die jetzt zurecht Sanktionen gegen Russland durchsetzen, müssen im Fall 'Palästina' ihren doppelten Boden verlassen. Je früher die israelische Bevölkerung versteht, dass sie von ihrer Regierung in eine historische Falle geführt wird, desto eher ist eine Umkehr möglich", schreibt der Grüne.