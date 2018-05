Pflegeregress-Poker wird zum ersten Härtetest für Löger

Doch mit dem gestrigen Tag wurde ein erfolgreicher Abschluss für Löger nicht unbedingt einfacher: Schließlich mussten die Landesfinanzreferenten dem Finanzminister einmelden, wie viel Geld ihnen durch die Abschaffung des Regresses heuer entgeht – und ein KURIER-Rundruf durch die Bundesländer ergab, dass von den Ländern 470 Millionen Euro gefordert werden. Wien und die Steiermark verlangen mit 100 Millionen am meisten, dahinter folgen Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und Tirol.

Zudem muss sich Löger, der am Freitag zu den Landeshauptleuten stößt, nach dem Empfinden mancher Länder auch gleich eine Dauerlösung für den Regress-Streit überlegen. Die Tatsache, dass der ÖVP-Politiker dafür auch die Zustimmung der drei SPÖ-geführten Länder Wien, Burgenland und Kärnten benötigt, erschwert die Aufgabe zusätzlich. Letztlich, so erklärte etwa der steirische LH Hermann Schützenhöfer ( ÖVP) jüngst im KURIER, ist eine Einigung beim Pflegeregress Voraussetzung für etliche türkis-blaue Reformen, die das Wohlwollen der Länder erfordern.

Derer werden bei der LH-Konferenz zumindest zwei verhandelt: So soll die viel zitierte Verwaltungsreform – die juristisch unter der Änderung des Artikels 12 (1) der Bundesverfassung firmiert – besprochen werden. In diesem Gesetz sind jene Kompetenzen festgelegt, in denen der Bund etwas regelt, die Länder aber sogenannte Ausführungsgesetze erlassen. Um die Strukturen zu vereinfachen, will sich Justizminister Josef Moser am Freitag mit den Ländern auf einige Kompetenzen einigen, die klar zugewiesen werden. Die einst avisierte Abschaffung des Artikels 12 steht (vorerst) nicht zur Debatte.

Auch auf dem Tapet der heiklen Konferenz findet sich die Vereinheitlichung der Mindestsicherung und die Abschaffung der Notstandshilfe. Inoffiziell Thema soll letztlich auch die geplante Kassenreform sein – die in den kommenden Wochen präsentiert werden soll und ebenfalls den Sanctus der Landeschefs erfordert.