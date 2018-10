Pflege, Wohnen - und Schieder: So will die SPÖ durchstarten

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will nicht mehr über Christian Kern reden.

Ihr Blick sei nach vorne auf die inhaltliche Arbeit gerichtet, wie sie nach dem Parteipräsidium am Sonntag auf dem Wiener Kahlenberg sagte. Sie sieht die zerrüttete Partei wieder geeint und will mit den Themen altersgerechte Pflege, leistbares Wohnen sowie mit einer Facharbeiteroffensive punkten.

Das sind wahrlich keine brandneuen Anliegen der SPÖ, wie jeder in der Partei weiß. Doch alles ist für die Truppe um Rendi-Wagner besser als die Turbulenzen der letzten Tage und Wochen.

Nach Kerns kürzlich selbst erklärter Spitzenkandidatur für die EU-Wahl und seinem Komplett-Rückzug von allen Parteifunktionen an diesem Samstag musste es schnell gehen.

Am Sonntag wurde erwartungsgemäß der außenpolitisch erfahrene langjährige Abgeordnete und Klubchef Andreas Schieder als EU-Spitzenkandidat nominiert.

Schieder lief sich vor Journalisten sogleich warm und sprach viel von der „sozialen Gerechtigkeit“, die die SPÖ verkörpere, und einem Europa, in dem es sich derzeit die Großen auf Kosten der Kleinen richten könnten. Schieder will etwa den Steuerprivilegien der Konzerne den Kampf ansagen. Da bleibt viel zu tun, die EU-Wahl findet am 26. Mai 2019 statt.