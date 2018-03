Pflege: SPÖ befürchtet Wiedereinführung des Regresses

Die SPÖ hat sich über die Aussagen von ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger zum Pflegeregress empört gezeigt und vor einer Wiedereinführung gewarnt. Die ÖVP wünsche sich offenbar den Pflegeregress zurück, "bei dem die Menschen im Pflegefall kaltherzig enteignet wurden", sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher in einer Aussendung am Donnerstag.

"Immer offener zeigt die einstmals christlich-soziale ÖVP ihr wahres Gesicht: Eine unsoziale Maßnahme jagt die nächste, eine Kürzung nach der anderen trifft die Menschen", kritisiert Lercher das "Kurz-Programm". Reiche und Großkonzerne würden mit Steuerzuckerln beschenkt werden. Gleichzeitig laufe die Selbstversorgung mit Spielgeld für Eigen-PR.

Lercher vermisst Gegenfinanzierung

Anstatt ein seriöses Gegenfinanzierungskonzept für die Abschaffung des Regresses vorzulegen, stelle die ÖVP diese infrage. Das sei "höchst unsozial und gewissenlos, und es ist offenbar Teil des schwarz-blauen Offensivprogramms gegen ältere Menschen", so Lercher. Generell sieht der SPÖ-Geschäftsführer Uneinigkeit der Regierung in wichtigen sozialpolitischen Fragen und meint damit neben dem Pflegeregress auch die Notstandshilfe. Lercher: Am Ende falle die FPÖ immer um.

In der Presse vom Donnerstag meinte Löger: "Am Ende wird es wie bei den Pensionen auch bei der Pflege notwendig sein, über das staatliche Finanzierungssystem hinaus Maßnahmen zu setzen."