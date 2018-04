Pflege-Finanzierung: Chaos bei offenen Regress-Ansprüchen

Dass die Tiroler mit der Rückendeckung sämtlicher Länder nun den VfGH mit in die Debatte holen, heizt den Streit just vor dem Finale noch einmal an: Denn heute, Donnerstag, treffen sich die Landesfinanzreferenten, um eine gemeinsame Verhandlungstaktik zu besprechen. Der Finanzminister hat schließlich nur 100 Millionen Euro als Entschädigung der Länder budgetiert – diese wollen allerdings mehr als eine halbe Milliarde herausholen. Am Freitag treffen sich die Soziallandesräte mit Hartinger-Klein, um nachzulegen – Ende April wird mit dem Finanzminister verhandelt.

In einer Sache lenkte der Bund bereits jetzt ein: Die vom Tiroler Landeshauptmann Günther Platter geforderte „Soforthilfe“ über 100 Millionen Euro wird laut Finanzressort in den nächsten Wochen den Länder überwiesen.