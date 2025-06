Von Antrittsalter bis Pensionslücken: Experten diskutieren Herausforderungen

Im Parlament hat am Montag eine Runde von Experten und Expertinnen die Herausforderungen im Pensionsbereich beleuchtet. Im Forum "Zur Zukunft des Pensionssystems", initiiert von Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler (ÖVP), rückten Experten und Expertinnen neben der Notwendigkeit der Angleichung des Pensionsantrittsalters an die steigende Lebenserwartung vor allem auch die "Pensionslücke" zwischen Frauen und Männern in den Vordergrund.

Arbeits- und Sozialrechtsexperte Rudolf Mosler (Paris Lodron Universität Salzburg) sagte in seinem Beitrag, es handle sich beim Pensionsthema um eines der "wichtigsten Themen in der Sozialpolitik". Angesichts der längeren Lebenserwartung könne man entweder die Beiträge oder den Staatszuschuss zu den Pensionen erhöhen oder die Erwerbstätigkeit verlängern - "oder eine Kombination" daraus finden. Es gehe um die Frage, wo man den Schwerpunkt legt und darum, politisch in dieser Frage einen Ausgleich zu schaffen.

Im internationalen Vergleich Antrittsalter eher niedrig

Im OECD- und EU-Vergleich seien die Pensionen relativ hoch, wenn man die Nettoersatzrate betrachtet. Auch gebe es - anders als in manchen anderen vergleichbaren Staaten - in Österreich die Ausgleichszulage, die für eine Mindestabsicherung sorgt. Der Beitragssatz sei in Österreich "eigentlich stabil", so Mosler. Der Bundesbeitrag zu den Pensionen sei im internationalen Vergleich hoch, betonte er, das Antrittsalter eher niedrig.

Experte: Sehr wohl Reformen in Österreich durchgeführt

Falsch seien Behauptungen, dass in Österreich keine Reformen des Pensionssystems stattfinden würden, sagte der Experte. So seien in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach die Frühpensionen eingeschränkt worden, auch sei das System "vor etwas über 20 Jahren" auf die "Lebensdurchrechnung" umgestellt worden - anstelle die besten Einkommensjahre als Berechnungsgrundlage zu nehmen. Dies habe "massive Leistungskürzungen" gebracht.