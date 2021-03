Parteitag der ÖVP Vorarlberg - Wallner als Parteichef bestätigt

"Starkes Land mit guten Genen"

Landeshauptmann Wallner betonte in seiner Ansprache an die Delegierten, was die Corona-Pandemie alles zutage gefördert habe - er unterstrich die Bedeutung "guter Spitäler", der Familie, offener Grenzen im Bodenseeraum oder auch wie wichtig es sei, "wirtschaftlich auf mehreren Beinen zu stehen". Vorarlberg sei "ein starkes Land mit guten Genen" und werde nach der Pandemie rasch wieder Tritt fassen. "Wir bereiten den Aufschwung vor", sagte Wallner. Klar sei aber auch, "dass größere Aufgaben auf uns zukommen als je zuvor", so Wallner. Es würden sich Fragen im Gesundheitssystem stellen, auf dem Arbeitsmarkt, in der Bildung, und es werde auch "soziale Folgen der Krise geben. Wir dürfen niemanden zurücklassen", unterstrich der Landeshauptmann.

Bei den Öffnungsschritten in der Gastronomie, beim Sport und in der Kultur gehe man voran und wolle "Musterbeispiel für andere" sein. Auch Kurz hielt den den Weg der Regionalisierung bei Öffnungsschritten für richtig. Man bewältige mittlerweile 145.000 Tests pro Woche (bei 400.000 Einwohnern), leiste schnelles Contact Tracing und impfe Risikogruppen schnell und konsequent, so Wallner. Wenn sich die aktuelle Entwicklung so fortsetze, werde man weitere Öffnungsschritte setzen können. "Wir werden die ersten sein, die in den Aufschwung kommen", zeigte sich Wallner optimistisch. Besonders betont wurde vom Landeshauptmann der Zusammenhalt der Bevölkerung, der sich in der Pandemie gezeigt habe. "Ohne Zusammenhalt geht gar nichts, Solidarität ist ein Wert, den wir vertreten", unterstrich er. Als Volkspartei werde es wichtig sein, mit der Zeit mitzugehen, "aber unsere christlich-soziale Wertebasis nicht zu verlieren", sagte Wallner.

Neu bestimmt wurden beim Landesparteitag auch die Stellvertreter von Wallner: Das sechsköpfige Gremium besteht neu aus Werner Huber (Seniorenbund, 98,5 Prozent Zustimmung), Hans Peter Metzler (Wirtschaftsbund, 96,6 Prozent), Josef Moosbrugger (Bauernbund, 92,3 Prozent), Martina Rüscher (Frauenbund, 96,2 Prozent), Raphael Wichtl (Junge ÖVP, 94,6 Prozent) und Harald Witwer (ÖAAB, 93,5 Prozent).