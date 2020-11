Pammesberger: "Legislative, Exekutive und Karikative“

Ein anderes Accessoire, das Du gerne einem Politiker zuschreibst?

Es setzt sich einfach manches fest. Ich erinnere mich an den Wien-Wahlkampf: Da hat sich der Bürgermeister im Wahlkampf als Müllmann fotografieren lassen. Das hat sich so in mein Hirn hineingefressen, dass ich ihn mir ohne oranges MA 48-Outfit gar nicht mehr vorstellen konnte.

Oder Herbert Kickl mit Pferd?

Stimmt. Dann kommt der Punkt, wo man sich fragt: Wann nervt es? Und dann muss man sich etwas anderes einfallen lassen.

Wird der Punschkrapfen der rot-pinken Regierung in Wien Eingang in Deine Karikaturen finden?

Der Punschkrapfen ist schon besetzt: außen rosa, innen braun. Das passt in dem Fall nicht. Das Pink-Rot ist super und wird als Farbe jedenfalls Eingang in meine Zeichnungen finden. Ich bin zwar kein starker Farb-Verwender, aber in dem Fall verwende ich die Farbe gerne.

Apropos Zeichnung. Am Tag nach dem Terror-Attentat erschien ein Pammesberger von den Tatorten, der mehr einer Zeichnung denn einer Karikatur glich. Wie kam es dazu?

Es wäre feig gewesen, sich zurückzuziehen, da an diesem Tag das Thema vorherrschend war. Ich fand es passend, dass man den Orten, die man so oft genannt hat, eine andere Konnotierung gibt – ein Bruch, den ich darzustellen versucht habe. Grundsätzlich finde ich, dass man Karikaturen zu allen Themen machen kann. Man kann durchaus zu ernsten oder trockenen Themen wie Pensionsreformen auch Zeichnungen machen.